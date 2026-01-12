Mitarbeiterehrung Tischlerei Fürst

In festlicher Atmosphäre fand am 19. Dezember die traditionelle Weihnachtsfeier der Tischlerei Fürst statt. Die Feier bot den perfekten Rahmen, um die Leistungen und die langjährige Treue der Mitarbeitenden zu würdigen.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die feierliche Mitarbeiterehrung. Andreas Hofbauer, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Melk, überreichte die Urkunden an die geehrten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und würdigte deren Engagement und Loyalität. „Langjährige und engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das Fundament jedes erfolgreichen Unternehmens. Ihre Erfahrung und ihr Einsatz sichern die Zukunft und den Erfolg der heimischen Wirtschaft.“

Die Geschäftsführung bedankte sich herzlich bei allen Anwesenden und blickte gemeinsam mit dem Team auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Tischlerei Fürst steht seit 150 Jahren für handwerkliche Qualität, Innovationsgeist und eine starke regionale Verwurzelung. Die Weihnachtsfeier bot Gelegenheit zum Austausch, zur Wertschätzung und zum gemeinsamen Ausblick auf das kommende Jahr.