Mitarbeiterehrungen bei Elektrotechnikunternehmen Bschliehsmaier Gesellschaft m.b.H. in Hobersdorf

Im Zuge der Weihnachtsfeier in der Gastwirtschaft Neunläuf in Hoberdorf, überreichten Bezirkstellenobmann Gernot Wiesinger und Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka an längjährige Mitarbeiter Auszeichnungen seitens der Wirtschaftskammer NÖ:

Stefan Prinz (Werkmeister Elektrotechnik) wurde für 10-jährige Betriebszugehörigkeit, Franz Pribitzer (Elektrotechniker) und Gottfried Doneus wurden für 25-jährige Betriebszugehörigkeit, Anton Maitz (Elektrotechniker) wurde für 30-jährige Betriebszugehörigkeit und Christian Preyer (Elektrotechniker) für 35-jährige Betriebszugehörigkeit, geehrt.

Das Elektrotechnik-Unternehmen bietet alles rund um Elektroinstallationen, Alarmanlagen, Photovoltaik, Sprechanlagen, Beleuchtung, Blitzschutz und vieles mehr an.

Nähere Infos zum Unternehmen: https://www.bschliehsmaier.at