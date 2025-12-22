Mitarbeiterehrungen bei Firma Eigenthaler

Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Firma Eigenthaler wurden Mitarbeitende für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer überreichte die Urkunden und würdigte den Einsatz der Jubilare. „Erfahrene und engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das Herzstück jedes Unternehmens. Sie bringen Wissen, Zuverlässigkeit und Motivation ein – Eigenschaften, die den langfristigen Erfolg erst möglich machen“, so Andreas Hofbauer

Die Feier bot zudem Raum für persönlichen Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen sowie für gemütliches Beisammensein in festlicher Atmosphäre. In entspannter Runde konnten Erfolge des vergangenen Jahres reflektiert und zukünftige Vorhaben besprochen werden.

Renate Haslinger - 5 Jahre

Timo Kerschner - 5 Jahre

Dominik Fahrngruber - 15 Jahre

Beate Aigner - 30 Jahre

Tahir Demir - BS mit ausgezeichnetem Erfolg, LAP mit gutem Erfolg abgeschlossen

Manuel Gstöttner - BS mit ausgezeichnetem Erfolg

Jakob Schoisengeier - BS mit ausgezeichnetem Erfolg