Mitarbeiterehrungen bei Steinmetz Thornton KG in Laa/Thaya

Bei der Mitarbeiterehrung des Steinmetzbetriebes Thornton KG aus Laa wurden langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet.

Sebastian Zihr (Steinmetzgeselle) wurde für 5-jährige Betriebszugehörigkeit, Fabian Fuchs (Steinmetzgeselle) und Ervin Poljak (Hilfsarbeiter) für 10-jährige Betriebszugehörigkeit, Mario Komsko (Steinmetzgeselle) für 20-jährige Betriebszugehörigkeit, David Stawa (kfm. Angestellter), Franz Wortha und Hannes Fuchs (beide Steinmetzgesellen) für 30-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Nähre Infos zum Unternehmen: www.thorntonkg.at