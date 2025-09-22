Moderne Marketinglösungen im Fokus: Betriebsbesuch bei Multigate Plus

Im Rahmen eines Unternehmensbesuchs statteten Andrea Lautermüller, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Mödling, und Clemens Nöstler, Funktionär der Jungen Wirtschaft, der Firma Multigate Plus in Mödling einen Besuch ab. Bei einem intensiven Austausch mit Geschäftsführer Daniel Keltscha gab es spannende Einblicke in das erfolgreiche Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Merchandising- und Promotion Artikel, das seit 2020 seinen Sitz in Mödling hat.

Gegründet im Jahr 2002 und heute in zweiter Generation geführt, ist Multigate Plus spezialisiert auf Eventmaterialien, die für maximale Sichtbarkeit bei Veranstaltungen sorgen. Die Produkte kommen bei Kunden in ganz Österreich und Deutschland zum Einsatz – von kleinen Firmenveranstaltungen, internationalen Messeauftritten und großen Sportveranstaltungen.

„Wir verstärken Werbung im realen Leben“, betont Geschäftsführer Keltscha. Die Mission des Unternehmens: Marken greifbar machen und Zielgruppen dort erreichen, wo sie sich bewegen – im öffentlichen Raum, auf Events oder bei Promotions. Besonderen Wert legt das Team auf fundierte Zielgruppenanalysen und persönliche Beratung, um individuelle Lösungen für Kampagnen zu entwickeln. Dabei ist es dem Unternehmen besonders wichtig, dass das eingesetzte Eventmaterial nicht nur auffällt, sondern auch in die Gesamtstrategie der jeweiligen Marketingkampagne integriert wird.

Ein weiterer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit: Die Produkte von Multigate Plus sollen möglichst aus Europa stammen und umweltfreundlich produziert sein. „Wir setzen auf langlebige, wiederverwendbare Materialien und europäische Lieferketten, um sowohl Qualität als auch Nachhaltigkeit sicherzustellen“, erklärt Keltscha.

Aktuell setzt das Unternehmen auf weiteres Wachstum, mit Fokus auf die kontinuierliche Weiterentwicklung des nachhaltigen Europa-Sortiments unter Berücksichtigung aktueller Trends.

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller zeigt sich beeindruckt: „Multigate Plus ist ein Paradebeispiel für Innovationskraft und nachhaltiges Unternehmertum in unserer Region. Die Verbindung aus Kreativität, strategischem Denken und Umweltbewusstsein macht das Unternehmen zu einem starken Partner für moderne Marketinglösungen.“