Monika Eisenhuber erneut WKNÖ-Obfrau in Neunkirchen

Eisenhuber ist Geschäftsführerin der Elektrizitätswerke Eisenhuber GmbH & Co KG in Kirchberg am Wechsel. Die Firma Eisenhuber erzeugt Strom aus 100% Wasserkraft, ist ein Installationsbetrieb für Gebäudetechnik und betreibt ein Elektrohandelsgeschäft.

„Die Bezirksstelle Neunkirchen versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Eisenhuber.

Als Sprachrohr von rund 7000 Unternehmen im Bezirk Neunkirchen will sie gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Neunkirchen durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont die Obfrau.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka und dem Team der Bezirksstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Monika Eisenhuber

Manfred Knöbel

Helmut Tacho

Peter Pichler

Markus Fischer

Franz Kirnbauer

Peter Spicker

Michael Gschaider

Alexander Weichselberger

© Tanja Wagner V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, WKNÖ-Vize-Präsidentin Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer