Neue Kooperation: Jobs sichtbar in 400 Gemeinden

JOBMEDIEN zählt mit seinen Portalen jobwald.at, jobwein.at, jobviertel.at und pfegestellen.at seit vielen Jahren zu den führenden regionalen Jobplattform-Anbietern in Niederösterreich.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei der konsequente Ausbau eines breiten Partnernetzwerks: Von regionalen Leitprojekten wie Wohnen im Waldviertel, diversen Jobmessen und Veranstaltungen, über Kooperationen mit Schulen und Handelsakademien, bis hin zur Zusammenarbeit mit großen Metasuchmaschinen wie Google for Jobs, alle jobs, Alles Kralle oder Jobble.

„Unsere Stärke liegt darin, Arbeitgeber und Bewerber über unsere Portale und möglichst viele seriöse regionale Netzwerkpartner zusammenzubringen“, erklärt Roland Surböck, Geschäftsführer von JOBMEDIEN.

Neuer Partner: GEM2GO

Seit kurzem kooperiert JOBMEDIEN mit GEM2GO, einem der führenden Anbieter für digitale Bürgerkommunikation in österreichischen Gemeinden.

GEM2GO serviciert in Niederösterreich rund 400 Gemeinden und damit etwa 70 % Marktanteil.

Durch die Kooperation werden JOBMEDIEN-Stellenangebote künftig direkt auf zahlreichen Gemeindeseiten und Apps ausgespielt – ein zusätzlicher Reichweitenkanal für regionale Arbeitgeber und eine neue Orientierungsmöglichkeit für Bewerber.

Mit der Partnerschaft setzt JOBMEDIEN den nächsten Schritt im Ausbau seines digitalen Netzwerks für den Arbeitsmarkt in Niederösterreich.