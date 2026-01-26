Neuer Abholmarkt für Fachhändler: PUMPENoase jetzt auch in Stockerau

Der neue Abholmarkt richtet sich an Fachhändler in den Bereichen Pumpentechnik, Schwimmbadtechnik und Heizungszubehör und steht für noch mehr Service, Kundennähe und die bewährte Verlässlichkeit des Unternehmens.

Am neuen Standort finden Kundinnen und Kunden ab sofort die gewohnte Produktpalette in neu ausgestatteten Räumlichkeiten. Zum Produktsortiment der PUMPENoase zählen Lösungen für Haus, Garten und Industrie – von Ober-, Unter- und Abwasserpumpen über Hebe- und Drucksteigerungsanlagen bis hin zu umfassenden Zubehör. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Wasseraufbereitungssysteme sowie ein breites Sortiment im Bereich Schwimmbadtechnik, darunter Filter- und Dosieranlagen, Wärmepumpen und Pflegeprodukte.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Eröffnungstage, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Zu den ersten Gästen zählten unter anderem WKNÖ-Vizepräsident Dr. Christian Moser, Kunden aus dem Fachhandel sowie Freunde und Wegbegleiter des Unternehmens. Die offizielle feierliche Eröffnung folgt im Frühjahr.