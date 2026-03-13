Neueröffnung der Geschäftsstelle Neulengbach der Wiener Städtischen

Ab sofort ist die Wiener Städtische in Neulengbach mit ihrer neuen Geschäftsstelle inklusive Kfz-Zulassungsstelle wieder für ihre Kunden präsent. In den Büroräumlichkeiten am Hauptplatz 20 haben 9 Mitarbeiter ihr neues berufliches Zuhause gefunden.

„Die regionale Verankerung hat für uns als Wiener Städtische einen besonders hohen Stellenwert. Wir sind dort präsent, wo wir die Anliegen der Menschen rasch und persönlich aufgreifen können – zentral vor Ort, im direkten Gespräch und mit schneller, unbürokratischer Unterstützung. Die neue Geschäftsstelle in Neulengbach bietet unseren Kund:innen ein modernes Umfeld für qualitätsvolle Beratung und maßgeschneiderte Vorsorgelösungen. Dieses Service schafft Vertrauen und unterstreicht unsere Position als Nummer 1 in Niederösterreich“, betonte Wiener-Städtische-Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager im Rahmen der Eröffnung. Er hob dabei auch das klare Bekenntnis zum starken Wirtschaftsraum Niederösterreich sowie die Verbundenheit mit Neulengbach hervor.

Zur feierlichen Eröffnung am 27. Februar konnte Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager zahlreiche prominente Gäste in den neuen Räumlichkeiten begrüßen: Neben Kunden, Kooperationspartnern sowie Vertretern aus der Wirtschaft überbrachten Bundesrat Martin Peterle, Florian Krumböck, Abgeordneter zum NÖ Landtag sowie Bürgermeister Jürgen Rummel ihre Grußworte. Die Segnung der Büroräumlichkeiten wurde durch Pfarrer Boguslaw Jackowski von der Pfarre Neulengbach vorgenommen.

© Wiener Städtische V.l.: Verkaufsleiter Michael Köpf, Gebietsleiter Mario Steiner, Bundesrat Martin Peterle, LAbg. Florian Krumböck, Innendienstleitung Julia Großschopf, Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister Jürgen Rummel, Bezirksstellenleiter Gernot Binder, Pfarrer Boguslaw Jackowski, Bereichsleiter Christof Fischer (Sparkasse Neulengbach) und Gäste



