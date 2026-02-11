„Neueröffnung: Worxout EMS Studio in Klosterneuburg"

Mit Worxout eröffnet am Kardinal-Piffl-Platz ein modernes EMS-Studio, das auf maximale Trainingseffizienz bei minimalem Zeitaufwand setzt. EMS-Training ermöglicht spürbare Trainingseffekte in kurzer Zeit und eignet sich ideal für Menschen mit einem vollen Alltag, die Wert auf Gesundheit, Kraft und Wohlbefinden legen.

Das Trainingsangebot bei Worxout geht dabei bewusst über klassisches EMS hinaus. Ob Kräftigung, Figurformung, Rückentraining oder ganzheitliche Fitness, das Training wird immer zusammen mit dem Personaltrainer individuell auf die persönlichen Ziele der Kundinnen und Kunden abgestimmt.

Das Studio befindet sich zentral und gut erreichbar im Herzen von Klosterneuburg. Über das weitere Fitnessangebot in Klosterneuburg freuen sich Stadtmarketing-GF Stefan Gabritsch, Bürgermeister Christoph Kaufmann, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs und WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel und überreichten die gemeinsame Urkunde der Stadt und Wirtschaftskammer

Weitere Informationen unter: EMS Training in 3400 Klosterneuburg

© Sabina Raykova V.l.: WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel, Stadtmarketing-GF Stefan Gabritsch, Bürgermeister Christoph Kaufmann, Michael Knapp, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs, Unternehmer Helge Harms, Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart und Sabina Raykova.



