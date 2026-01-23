Neues Bildungsprojekt „Ausbildung Plus“ stärkt Lehrlinge für Beruf und Leben

Kürzlich stellten Max Katzler und Jonas Panzer ihr neues Projekt „Ausbildung Plus“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Mödling vor. Die Initiative setzt einen modernen und ganzheitlichen Schwerpunkt in der Lehrlingsausbildung und richtet sich sowohl an Ausbildungsbetriebe als auch an deren Lehrlinge.

Im Rahmen von dreitägigen Workshops werden zentrale Lebens- und Wirtschaftsthemen praxisnah und auf Augenhöhe vermittelt. Die Inhalte gehen dabei bewusst über die fachliche Ausbildung hinaus und umfassen unter anderem:

• Haushaltsbudget und Finanzkompetenz

• Betriebswirtschaftliches Grundverständnis

• Konsumverhalten und Werbung

• Bewusster und reflektierter Umgang mit Social Media

Ziel von „Ausbildung Plus“ ist es, Lehrlinge nicht nur beruflich, sondern auch wirtschaftlich und persönlich auf die Anforderungen der Zukunft vorzubereiten. Ausbildungsbetriebe profitieren gleichzeitig von selbstständigeren, reflektierteren und verantwortungsbewussteren jungen Fachkräften. „Mit diesem Ansatz leistet ‚Ausbildung Plus‘ einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der dualen Ausbildung und zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandorts“, so Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller

Weitere Informationen zum Projekt unter: www.ausbildungplus.at

© WKNÖ V.l.: Jonas Panzer, Andrea Lautermüller und Max Katzler



