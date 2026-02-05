Neujahrsauftakt der WKNÖ-Außenstelle Klosterneuburg im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ- Außenstelle Klosterneuburg wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen in der Region bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Angesichts hoher Kosten, wachsender Bürokratie und unsicherer wirtschaftlicher Entwicklungen benötigen Betriebe klare Perspektiven und eine starke Stimme. Mit ‚Aufbruch 2026‘ initiiert die Wirtschaftskammer einen umfassenden Reformprozess, der auf konkrete Maßnahmen, mehr Effizienz und echten Nutzen für ihre Mitglieder setzt – und sich damit als moderne, schlagkräftige Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer positioniert.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Außenstelle Klosterneuburg der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region ist, unterstrich Außenstellenobmann Markus Fuchs: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Unterstützung bei Betriebsanlagengenehmigungsverfahren, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 380 Gäste folgten heuer der Einladung der Außenstelle Klosterneuburg, darunter neben WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber auch Bezirkshauptmann Andreas Riemer uns sein Stellvertreter Thomas Markom sowie weitere Gäste aus Politik und Wirtschaft.





© Carolina Strasnik V.l.: WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel, Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart, Vizebürgermeisterin Maria-Theresia Eder, WKNÖ- Vizepräsidentin Monika Eisenhuber, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs, ehem. WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl, Bezirkshauptmann Andreas Riemer und BH-StV Thomas Markom

© Carolina Strasnik V.l.: Markus Schön, Eva Travnicek, Markus Fuchs, Vizepräsidentin der WKNÖ Monika Eisenhuber, Elisabeth Wiesbauer und Friedrich Oelschlägel