Neujahrsauftakt der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf wird auch 2026 alles daransetzen, die Wirtschaft im Bezirk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Hohe Energie- und Arbeitskosten, Bürokratie und Unsicherheiten setzen unsere Unternehmen stark unter Druck. Die Wirtschaft braucht daher verlässliche Rahmenbedingungen, Planbarkeit und eine starke Interessenvertretung. Die Wirtschaftskammer setzt mit dem Reformprozess ‚Aufbruch 2026‘ auf konkrete Veränderungen, mehr Mitgliedernutzen, höhere Effizienz und volle Transparenz. Damit schärfen wir unsere Interessenvertretung, werden lauter auftreten und näher bei den Betrieben sein. Aufbruch heißt die Wirtschaftskammer konsequent an den Bedürfnissen der Unternehmerinnen und Unternehmer auszurichten.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Außenstelle Purkersdorf der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region ist, unterstrich Außenstellenobmann Andreas Kirnberger „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 260 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf darunter neben WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker auch die Bürgermeister aus der Region Michael Cech und Paul Porteder sowie weitere Gäste aus Politik und Wirtschaft.





© Andreas Novotny-novotny.biz v.l. hinten: Fachgruppenobmann Thomas Kasper, Ausschussmitglied Stefan Melzer, Bürgermeister Paul Porteder, Rotes Kreuz Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann, BM a.D. Karl Schlögl

v.l. Mitte: Abg.z. NR a.D. Michaela Steinacker, Bürgermeister Michael Cech, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, JW-Bezirksvorsitzende Miriam Scharf, Ausschussmitglied Gerti Krejci, JW-Landesvorsitzende-Stv. Anita Neusser, Ausschussmitglied Anja Rechberger

vorne: Feuerwehrkommandant Purkersdorf Michael Gindl, WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas



© Andreas Novotny-novotny.biz V.l.: WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas, Feuerwehrkommandant Michael Gindl, Bezirksstellenleiter Rotes Kreuz Wolfgang Uhrmann, WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger