Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Hollabrunn im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Hollabrunn wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen im Bezirk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Steigende Kosten, wachsende Bürokratie und Investitionsunsicherheit belasten die heimischen Betriebe erheblich. Um Arbeitsplätze zu sichern und Regionen zu stärken, braucht es klare Rahmenbedingungen, Planbarkeit und eine starke wirtschaftliche Interessenvertretung. Mit dem Reformprozess ‚Aufbruch 2026‘ setzt die Wirtschaftskammer auf konkrete Maßnahmen, Nutzen, Effizienz und Transparenz. Damit wird die Wirtschaftskammer Niederösterreich ihre Interessenvertretung schärfen, lauter auftreten und näher bei den Unternehmerinnen und Unternehmer sein. Aufbruch heißt, sich konsequent an den Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer zu orientieren.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Hollabrunn der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk ist, unterstrich Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 100 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ,Bezirksstelle Hollabrunn.



