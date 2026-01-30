Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Zwettl im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Zwettl wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen in der Region bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Viele Betriebe sehen sich mit hohen Kosten, zunehmender Bürokratie und wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert. Um Wachstum und Beschäftigung zu sichern, braucht die Wirtschaft daher verlässliche Rahmenbedingungen, Planbarkeit und eine starke Interessenvertretung. Die Wirtschaftskammer treibt mit ‚Aufbruch 2026‘ einen umfassenden Reformprozess voran, der auf klare Maßnahmen, Mitgliedernutzen, Effizienz und Transparenz setzt. Damit positioniert sie sich als moderne, wirksame Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer, die nahe an den Betrieben ist.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Zwettl der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region ist, unterstrich Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 130 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Zwettl, darunter neben Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl und Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner, Unternehmerinnen und Unternehmer, zahlreiche Vertreter aus der Politik, Ämtern und Behörden, Schulen sowie den Banken.





© fotozwettl.at V.l.: Christof Kastner, Günther Maier, Rudolf Stolz, Christoph Prinz, Astrid Parth, Tom Bauer, Nationalrat Alois Kainz, Christian Pichelbauer, Bürgermeister Franz Mold, Christoph Haider, Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner, Anton Täubler, Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl, Bundesrat Sebastian Stark, Bezirkshauptmann Markus Peham, Günther Edelmaier, JW-Vorsitzender Lukas Karl, AMS Zwettl Stephan Waldhäusl, Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas, Eric Schilcher, AK Zwettl Karl Poppinger, Leopold Streicher, ÖGK Zwettl David Pollak