Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Baden im Zeichen des Aufbruchs

Über 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik und regionalen Institutionen kamen zum traditionellen Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Baden, der diesmal in der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf zu Gast war.

Der Jahresrückblick von Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich und Leiter Andreas Marquardt unterstrich den intensiven Kontakt der regionalen Servicestelle und Interessenvertretung zu ihren Mitgliedsbetrieben. „Neben unseren täglichen Beratungs- und Serviceleistungen waren wir laufend bei Betrieben vor Ort, um zu sehen, wo der Schuh drückt. Mit unseren zahlreichen Veranstaltungen haben wir tagesaktuelle Informationen vermittelt und Möglichkeit zum Netzwerken geboten“ betonte Marquardt. „Intensiv unterstützt haben wir auch alle vom Hochwasser betroffenen Betrieben im Bezirk“, berichtete Makoschitz-Weinreich, dem auch die regionalen Schulen als Partner der Wirtschaft ein großes Anliegen sind: „Die Schülerinnen und Schüler sind die Arbeitnehmer und Selbständigen der Zukunft. Im Zuge zahlreicher Schulbesuche berichten wir daher zu Themen wie Lehre und Selbständigkeit.“

Die WKNÖ-Bezirksstelle Baden wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen im Bezirk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser beim regionalen Neujahrsauftakt 2026 und ergänzte: „Steigende Kosten, mehr Bürokratie und wirtschaftliche Unsicherheit belasten viele Betriebe. Für nachhaltiges Wachstum braucht es daher verlässliche Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und eine starke Interessenvertretung. Mit ‚Aufbruch 2026‘ hat die Wirtschaftskammer einen Reformprozess gestartet, der auf Effizienz, Transparenz und konkreten Mehrwert für ihre Mitglieder setzt.“ Die Oberwaltersdorfer Bürgermeisterin Natascha Matousek unterstrich die ausgezeichnete Kooperation der WKNÖ-Bezirksstelle mit der Gemeinde, um bestmögliche Lösungen für die regionalen Gewerbetreibenden zu erzielen. Die zahlreich erschienenen Unternehmen nutzten den Abend intensiv zum gegenseitigen Kennenlernen und Erfahrungsaustausch.

Unter den Gästen unter anderem:

Abg.z.NR Bgm. Wolfgang Kocevar, LAbg. Bgm. Christoph Kainz, WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser, Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Bgm. Natascha Matousek und Bgm. Christian Macho, SVS-Landesstellenleiter Johann Tritremmel

AK Baden Leiterin Danja Wanner, AMS Baden Leiterin Christine Grill-Eisner, Stadtmarketing Baden Obfrau Ulrike List, Martin Scheuchl-Düller (riz-up), Dir. Birgit Velickovic (PTS Kottingbrunn), Dir. Michaela Meierhofer (PTS Pottenstein), Dir. Bernhard Klima (HLA Baden)