Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Horn im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Horn wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen in der Region bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Steigende Kosten, wachsende Bürokratie und Investitionsunsicherheit belasten die heimischen Betriebe erheblich. Um Arbeitsplätze zu sichern und Regionen zu stärken, braucht es klare Rahmenbedingungen, Planbarkeit und eine starke wirtschaftliche Interessenvertretung. Mit dem Reformprozess ‚Aufbruch 2026‘ setzt die Wirtschaftskammer auf konkrete Maßnahmen, Nutzen, Effizienz und Transparenz. Damit wird die Wirtschaftskammer Niederösterreich ihre Interessenvertretung schärfen, lauter auftreten und näher bei den Unternehmerinnen und Unternehmer sein.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Horn der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk ist, unterstrich Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Wirtschaft trifft Kunst

Ein Highlight des Abends war der Programmpunkt „Wirtschaft trifft Kunst“ mit Savio Verra im Fokus. Verra ist ein vielseitiger Künstler, der sich nicht nur der Malerei und Bildhauerei verschrieben hat, sondern auch dem Gitarrenbau. Seine Präsentation zeigte eindrucksvoll, wie sich Kunst und Handwerkskunst miteinander verbinden lassen.

Rund 170 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle, darunter neben Bundesrat Sebastian Stark, Nationalrätin Martina Diesner-Wais und Landtagsabgeordnetem Franz Linsbauer auch Bezirkshauptmann Stefan Grusch und seine neue Stellvertreterin Barbara Stöger.





© Alrun Andraschek-Holzer V.l.: LAbg. Franz Linsbauer, BR Sebastian Stark, Abg.z.NR Martina Diesner-Wais, Bgm. Franz Göd, Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer, WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Bezirksstellenleiterin Sabina Müller, Bezirkshauptmann Stefan Grusch, Bgm. Gerhard Lentschig