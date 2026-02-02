Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Melk im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Melk wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen in der im Bezirk Melk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker beim Neujahrsauftakt im neuen Convention Center von Schloss Luberegg der Familie Pichler: „Hohe Energie- und Arbeitskosten, Bürokratie und Unsicherheiten setzen unsere Unternehmen stark unter Druck. Die Wirtschaft braucht daher verlässliche Rahmenbedingungen, Planbarkeit und eine starke Interessenvertretung. Die Wirtschaftskammer setzt mit dem Reformprozess ‚Aufbruch 2026‘ auf konkrete Veränderungen, mehr Mitgliedernutzen, höhere Effizienz und volle Transparenz. Damit schärfen wir unsere Interessenvertretung, werden lauter auftreten und näher bei den Betrieben sein. Aufbruch heißt die Wirtschaftskammer konsequent an den Bedürfnissen der Unternehmerinnen und Unternehmer auszurichten.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Melk der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk Melk ist, unterstrich Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

500 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Melk darunter neben WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl auch Bezirkshauptfrau Daniela Obleser, Nationalratsabgeordneter Alois Schroll, Glücksbringer Landesinnungsmeister der Rauchfangkehrer Matthias Vetiska sowie Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger.





© Franz Gleiß V.l.: Desiree Latiu, Gerlinde Redl, Martina Hochstöger, Jürgen Fellnhofer, Silvia Rupp, Glücksbringer Landesinnungsmeister der Rauchfangkehrer Matthias Vetiska, Bezirkshauptfrau Daniela Obleser, WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Markus Dienstbier, Walter Eigenthaler, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Helga Huber, Andreas Lentsch, Jasmin Fuchs, Nationalratsabgeordneter Alois Schroll, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl, Dietmar Schöner, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger, Jürgen Gottwald

© Franz Gleiß V.l.: Glücksbringer Landesinnungsmeister der Rauchfangkehrer Matthias Vetiska, Bezirkshauptfrau Daniela Obleser, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer

© Franz Gleiß Obfrau Karin Rosenberger beim Ausblick für 2026