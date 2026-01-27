Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen im Bezirk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Viele Betriebe sehen sich mit hohen Kosten, zunehmender Bürokratie und wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert. Um Wachstum und Beschäftigung zu sichern, braucht die Wirtschaft daher verlässliche Rahmenbedingungen, Planbarkeit und eine starke Interessenvertretung. Die Wirtschaftskammer treibt mit ‚Aufbruch 2026‘ einen umfassenden Reformprozess voran, der auf klare Maßnahmen, Mitgliedernutzen, Effizienz und Transparenz setzt. Damit positioniert sie sich als moderne, wirksame Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer, die nahe an den Betrieben ist.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Waidhofen/Thaya der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk ist, unterstrich Bezirks-stellenobfrau Marlene Böhm-Lauter: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 100 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya, darunter neben Spartenobmann Gewerbe und Handwerk Jochen Flicker, Abgeordnete zum Nationalrat Martina Diesner-Wais, Bundesrätin Viktoria Hutter und Bundesrat Sebastian Stark auch Bezirkshauptfrau Manuela Herzog und Bürgermeister Josef Ramharter.



