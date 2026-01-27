Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Bruck/Leitha im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Bruck wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Steigende Kosten, mehr Bürokratie und wirtschaftliche Unsicherheit belasten viele Betriebe. Für nachhaltiges Wachstum braucht es daher verlässliche Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und eine starke Interessenvertretung. Mit ‚Aufbruch 2026‘ hat die Wirtschaftskammer einen Reformprozess gestartet, der auf Effizienz, Transparenz und konkreten Mehrwert für ihre Mitglieder setzt.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Bruck der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region ist, unterstrich Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 90 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Bruck, darunter neben Landtagsabgeordneten Otto Auer und Dominik Lappel in Vertretung des Bezirkshauptmannes auch der Bürgermeister der Bezirkshauptstadt, Gerhard Weil und zahlreiche weitere Bürgermeister, Behördenvertreter und Funktionäre der WKNÖ.





© Soh-Photography/Nataliya Melzer V.l.: Michaela Brenner-Melchior (Bezirksstellenausschussmitglied), Christian Schäfer (Landesinnungsmeister-Stellvertreter, Landesinnung Holzbau), Bürgermeister Gerhard Weil, Hannes Ruscher (Bezirksvertrauensmann und Lehrlingswart der Landesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker), Tanja Zeiss (Junge Wirtschaft Bruck), WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser, Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal, LAbg. Bürgermeister Otto Auer, Karina Holzer (Junge Wirtschaft Bruck), Dominik Clemens Lappel (Bezirkshauptmannschaft Bruck)