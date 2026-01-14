Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Gmünd im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Gmünd wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen im Bezirk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Hohe Belastungen wie etwa durch Kostensteigerungen, Bürokratie und generelle Unsicherheit prägen derzeit den wirtschaftlichen Alltag vieler Betriebe. Um Beschäftigung und regionale Stärke zu erhalten, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen und eine wirksame Interessenvertretung. Die Wirtschaftskammer setzt daher mit dem Reformprozess „Aufbruch 2026“ gezielt auf Veränderung, Effizienz und Transparenz, um auch weiterhin als moderne und durchsetzungsfähige Stimme für ihre Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen zu können.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Gmünd der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk ist, unterstrich Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Über 200 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Gmünd.