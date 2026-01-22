Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Neunkirchen im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Neunkirchen wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen in der Region Neunkirchen bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Angesichts hoher Kosten, wachsender Bürokratie und unsicherer wirtschaftlicher Entwicklungen benötigen Betriebe klare Perspektiven und eine starke Stimme. Mit ‚Aufbruch 2026‘ initiiert die Wirtschaftskammer einen umfassenden Reformprozess, der auf konkrete Maßnahmen, mehr Effizienz und echten Nutzen für ihre Mitglieder setzt – und sich damit als moderne, schlagkräftige Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer positioniert.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Neunkirchen der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region ist, unterstrich Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Eine besondere Ehre wurde Rauchfangkehrermeister Hans Diettrich zu teil. Für seine langjährige Tätigkeit im Bezirksstellenausschuss wurde er mit einer Dankesurkunde geehrt.

Rund 300 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Neunkirchen darunter neben Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz und Bürgermeister Peter Teix auch LAbg. Hermann Hauer, LAbg. Christian Samwald und NR Thomas Elian.



