Neujahrsauftakt der WKNÖ-Außenstelle Schwechat Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Außenstelle Schwechat wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen in der Region bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Angesichts hoher Kosten, wachsender Bürokratie und unsicherer wirtschaftlicher Entwicklungen benötigen Betriebe klare Perspektiven und eine starke Stimme. Mit ‚Aufbruch 2026‘ initiiert die Wirtschaftskammer einen umfassenden Reformprozess, der auf konkrete Maßnahmen, mehr Effizienz und echten Nutzen für ihre Mitglieder setzt – und sich damit als moderne, schlagkräftige Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer positioniert.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Außenstelle Schwechat der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region ist, unterstrich Außenstellenobmann Mathias Past: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 150 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ Außenstelle Schwechat, darunter neben Vizepräsidentin der WKNÖ KommR Monika Eisenhuber und Landtagsabgeordnete Otto Auer und Rene Pfister auch Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier.



