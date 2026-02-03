Neujahrsempfang im Notariat Mayerhofer

Gleich mehrere Anlässe gab es im Rahmen des Neujahrsempfanges der Notariatskanzlei Mayerhofer zu feiern.

Vor 25 Jahren öffnete die Kanzlei ihre Pforten und vor mittlerweile 20 Jahren wurde Thomas Mayerhofer zum Notar ernannt. Seit Oktober des Vorjahres fungiert Dorothea Mayerhofer als Notariatspartnerin.

Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal dankte Familie Mayerhofer und ihrem Team für die bisherige Zusammenarbeit auch bei diversen Veranstaltungen und wünschte weiterhin viel Erfolg.