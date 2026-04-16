Niederösterreichs Nachwuchs-Bäcker und -Konditoren punkten beim Landeslehrlingswettbewerb mit absoluten Top-Leistungen 

Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher können sich auch künftig auf hochqualitatives Brot und Gebäck und köstliche Torten und Kuchen freuen. Das beweisen die hervorragenden Leistungen der Nachwuchsbäcker und -konditoren beim Landeslehrlingswettbewerb in der Landesberufsschule Baden. Den ersten Platz bei den Bäckern holte sich Sandra Lenk (Verein Frauen für Frauen, Ausbildungsbetrieb Bäckerei Konditorei Stoiber; Laa/Thaya/Bez. Mistelbach). Bei den Konditoren setzte sich Lisa-Christine Schneckenleitner (Ausbildungsbetrieb Haubis GmbH; Petzenkirchen/Bez. Melk) an der Spitze durch. „Unser Berufsnachwuchs hat in beiden Wettbewerben großartiges Können und Wissen bewiesen“, freuten sich Klaus Kirchdorfer, der Landesinnungsmeister der Bäcker NÖ, und Konditor-Landesinnungsmeister Christian Heiss. „Wir können stolz auf unsere engagierten Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe sein.“

Die Ergebnisse im Detail:

Nach harten und engen Wettkämpfen konnten sich folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Gold, Silber und Bronze freuen:

Bäcker:

1. Platz: Sandra Lenk (Verein Frauen für Frauen, Ausbildungsbetrieb Bäckerei Konditorei Stoiber; Laa/Thaya/Bez. Mistelbach)

2. Platz: Stephan Simmer (Ausbildungsbetrieb Schlosscafe Wieselburg GmbH/Bez. Scheibbs)

3. Platz: Desirée Vrabel (Ausbildungsbetrieb Bäckerei Kasses; Thaya/Bez. Waidhofen/Thaya)

Konditoren:



1. Platz: Lisa-Christine Schneckenleitner (Ausbildungsbetrieb Haubis GmbH; Petzenkirchen/Bez. Melk)

2. Platz: Emely Wachter (Ausbildungsbetrieb Bäckerei Czihak; Gaming/Bez. Scheibbs)

3. Platz: Hanna Maglock (Bäckerei Bruckner; Gedersdorf/Bez. Krems)

„Gutes Brot und Gebäck ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis von umfassenden Kenntnissen und handwerklichen Fähigkeiten“, betonte Bäcker-Landesinnungsmeister Kirchdorfer. „Hinter dem Duft von frischem Brot und Gebäck stehen Menschen, die einfach wissen, wie’s geht.“

„Unsere Lehrlinge haben beim Wettbewerb eindrucksvoll bewiesen, dass sie handwerkliches Können, Geschmackssinn und Design, das einfach Gusto macht, gleichermaßen beherrschen“, so Konditor-Landesinnungsmeister Heiss. „Sie leben vor, dass beim perfekten Genuss auch das Auge mitisst.“

Insgesamt absolvieren aktuell in Niederösterreich 71 junge Menschen eine Bäcker- und 177 eine Konditor-Lehre.

Hohe Anforderungen



Die Anforderungen beim Wettbewerb waren gleichermaßen hoch wie vielfältig. Bei den Bäckerinnen und Bäckern mussten unter anderem vier Brote gewirkt und geformt werden, zehn Kipferl und Salzstangerl, sowie fünf Brezen und 15 Handsemmeln hergestellt und 30 verschiedene Plunder in fünf verschiedenen Formen produziert werden.

Bei den Konditorinnen und Konditoren mussten unter anderem Aufgaben wie das Tunken von Pralinen mit Couverture, das Herstellen eines Blumen-Buketts auf einer essbaren Unterlage, das Modellieren von drei verschiedenen Figuren und das Herstellen einer Festtagstorte mit einem Durchmesser von 24cm und einer Höhe von 50 bis 60mm inklusive Glasur erfüllt werden.

Fotos Bäcker

© Andreas Biba | foto.biba.at 1. Platz: (v.l.): Astrid Ledolter (BH Baden), Siegerin Sandra Lenk, Landesinnungsmeister Klaus Kirchdorfer

© Andreas Biba | foto.biba.at 2. Platz (v.l.): Astrid Ledolter (BH Baden), Silber-Gewinner Stephan Simmer, Landesinnungsmeister Klaus Kirchdorfer

© Andreas Biba | foto.biba.at 3. Platz (v.l.): Astrid Ledolter (BH Baden), Bronze-Gewinnerin Desirée Vrabel, Landesinnungsmeister Klaus Kirchdorfer

© Andreas Biba | foto.biba.at Volle Konzentration und höchstes Können prägten den Wettbewerb

Fotos Konditoren

© Andreas Biba | foto.biba.at 1. Platz (v.l.): Astrid Ledolter (BH Baden), Siegerin Lisa-Christine Schneckenleitner, Landesinnungsmeister Christian Heiss

© Andreas Biba | foto.biba.at 2. Platz (v.l.): Astrid Ledolter (BH Baden), Silber-Gewinnerin Emely Wachter, Landesinnungsmeister Christian Heiss

© Andreas Biba | foto.biba.at 3. Platz (v.l.): Astrid Ledolter (BH Baden), Bronze-Gewinnerin Hanna Maglock, Landesinnungsmeister Christian Heiss

© Andreas Biba | foto.biba.at Die Nachwuchs-Konditoren zeigten hervorragende Leistungen und höchste Konzentration

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