Night of Science: Begeisterung für Chemie und MINT am BORG Krems

Die Night of Science verwandelte das BORG Krems am 9. Jänner 2026 in ein pulsierendes Zentrum der MINT-Disziplinen. Über 1.200 Besucherinnen und Besucher strömten an diesem Abend durch die Gänge, Labors und Klassenräume und erlebten Wissenschaft hautnah – lebendig, verständlich und mitreißend.

Mehr als 90 Experimentierstationen boten ein breites Spektrum aus Naturwissenschaften, Technik, Mathematik, Informatik und Forschung. Von chemischen Reaktionen über physikalische Phänomene bis hin zu biologischen Versuchen konnten Jung und Alt selbst Hand anlegen. Besonders beliebt waren jene Stationen, an denen komplexe Inhalte spielerisch erklärt wurden – ein Konzept, das die Neugier weckte und Hemmschwellen abbauen ließ. Kinder und Erwachsene experimentierten gemeinsam, stellten Fragen und diskutierten ihre Beobachtungen.

Die mitreißende Stimmung war überall spürbar: lachende Gesichter, angeregte Gespräche und das gemeinsame Staunen über die Wunder der Wissenschaft prägten die Night of Science 2026. Das gesamte BORG Krems bewies eindrucksvoll, dass Schule weit mehr sein kann als Unterricht – nämlich ein Ort der Begegnung, der Begeisterung und der Inspiration.

Die Night of Science 2026 wird vielen Besucherinnen und Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

