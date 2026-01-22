„NÖ Industrie zentraler Schlüssel für Exporte, Arbeitsplätze und Innovation“

„Eine starke Industrie ist unverzichtbar für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, waren sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und der Obmann von Niederösterreichs metalltechnischer Industrie (MTI), Veit Schmid-Schmidsfelden, beim MTI-Betriebsstammtisch – einem Forum zum Gedankenaustausch zwischen Spitzenvertretern der niederösterreichischen Industrie und der Politik – bei Neuman Aluminium in Marktl (Bez. Lilienfeld) einig. „Sie ist ein zentraler Schlüssel für Exporte, Arbeitsplätze und Innovation und damit ein entscheidender Träger für Wohlstand.“

Vor diesem Hintergrund wurden sowohl der von der Bundesregierung angekündigte Industriestrompreis wie auch die Maßnahmen der Industriestrategie als wichtiges positives Signal begrüßt. Diese sei ein erster wichtiger Schritt für die Wirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Jetzt gehe es um eine rasche und praxisnahe Umsetzung, welche die gesamte industrielle Breite im Auge habe. Denn Betriebe aller Größen brauchen Planungssicherheit, wettbewerbsfähige Energie- und Arbeitspreise, ausreichend Fachkräfte und realistische Genehmigungsverfahren. „Entscheidend ist, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie konsequent, gezielt und dauerhaft zu stärken“, so Mikl-Leitner, Ecker und Schmid-Schmidsfelden. „Mit seinen erfolgreichen Clustern, seiner Ausbildungslandschaft und seinen innovativen Betrieben bietet Niederösterreich auch künftig gute Voraussetzungen als attraktiver zukunftsstarker Industriestandort.“

© NLK Khittl Gedankenaustausch zum Industriestandort Niederösterreich bei Neuman Aluminium (v.l.): Manuel Aichberger (Bürgermeister Lilienfeld), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Veit Schmid-Schmidsfelden (Obmann Metalltechnische Industrie NÖ), Oliver Glitzner (Geschäftsführer Neuman Aluminium Austria) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker

© David Pomberger Der Gedankenaustausch wurde auch zu einer Betriebsführung bei Neuman Aluminium genutzt (v.l.): Veit Schmid-Schmidsfelden (Obmann Metalltechnische Industrie NÖ), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Oliver Glitzner (Geschäftsführer Neuman Aluminium Austria)

