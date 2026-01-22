Zum Inhalt springen
Gruppe
© NLK Khittl

„NÖ Industrie zentraler Schlüssel für Exporte, Arbeitsplätze und Innovation“

Gesprächsforum der metalltechnischen Industrie (MTI) Niederösterreichs mit LH Mikl-Leitner bei Neuman Aluminium

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 22.01.2026

„Eine starke Industrie ist unverzichtbar für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, waren sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und der Obmann von Niederösterreichs metalltechnischer Industrie (MTI), Veit Schmid-Schmidsfelden, beim MTI-Betriebsstammtisch – einem Forum zum Gedankenaustausch zwischen Spitzenvertretern der niederösterreichischen Industrie und der Politik – bei Neuman Aluminium in Marktl (Bez. Lilienfeld) einig. „Sie ist ein zentraler Schlüssel für Exporte, Arbeitsplätze und Innovation und damit ein entscheidender Träger für Wohlstand.“

Vor diesem Hintergrund wurden sowohl der von der Bundesregierung angekündigte Industriestrompreis wie auch die Maßnahmen der Industriestrategie als wichtiges positives Signal begrüßt. Diese sei ein erster wichtiger Schritt für die Wirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Jetzt gehe es um eine rasche und praxisnahe Umsetzung, welche die gesamte industrielle Breite im Auge habe. Denn Betriebe aller Größen brauchen Planungssicherheit, wettbewerbsfähige Energie- und Arbeitspreise, ausreichend Fachkräfte und realistische Genehmigungsverfahren. „Entscheidend ist, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie konsequent, gezielt und dauerhaft zu stärken“, so Mikl-Leitner, Ecker und Schmid-Schmidsfelden. „Mit seinen erfolgreichen Clustern, seiner Ausbildungslandschaft und seinen innovativen Betrieben bietet Niederösterreich auch künftig gute Voraussetzungen als attraktiver zukunftsstarker Industriestandort.“

Gruppe
© NLK Khittl Gedankenaustausch zum Industriestandort Niederösterreich bei Neuman Aluminium (v.l.): Manuel Aichberger (Bürgermeister Lilienfeld), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Veit Schmid-Schmidsfelden (Obmann Metalltechnische Industrie NÖ), Oliver Glitzner (Geschäftsführer Neuman Aluminium Austria) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker
Gruppe
© David Pomberger Der Gedankenaustausch wurde auch zu einer Betriebsführung bei Neuman Aluminium genutzt (v.l.): Veit Schmid-Schmidsfelden (Obmann Metalltechnische Industrie NÖ), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Oliver Glitzner (Geschäftsführer Neuman Aluminium Austria)

Foto-Download

Weitere interessante Artikel
  • Gruppe Industrietag 2023
    NÖ Industrietag 2023: Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit erhalten
    Weiterlesen
  • Bei der Diplomverleihung des zehnten Lehrgangs Industrie-Ausbilder:in (v.l.): Stefan Gratzl (Leiter Abteilung Bildung, WKNÖ), Ulrike Weber (WIFI NÖ), Martin Hösch (Opel Wien GmbH), Leonhard Grubner (Busatis GmbH), Wolfgang Offner (Welser Profile), Sebastian-Christian Petrut (Innerio Heat Exchanger GmbH), Christoph Pokorny (Voith Hydro), Antonija Vidovic (Collini GmbH), Christoph Seewald (Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH), Johann Fehringer (voestalpine Precision Strip GmbH), Peter Harm (Geberit Produktions GmbH & Co KG), Nicole Wagner (Sparte Industrie, WKNÖ) und Helmut Schwarzl (Spartenobmann Industrie, WKNÖ).
    Neun Industrie-Ausbilder:innen schlossen zehnten Diplomlehrgang erfolgreich ab
    Weiterlesen
  • Helmut Schwarzl
    NÖ Industrie drängt auf dauerhafte Umsetzung der Strompreiskompensation bis 2030
    Weiterlesen