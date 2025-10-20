POWERSEC: Innovative Notstromlösungen im Fokus

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs bei der POWERSEC GmbH in Wiener Neudorf informierte sich Andrea Lautermüller, Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, über die Leistungen und Schwerpunkte des auf Notstromlösungen spezialisierten Unternehmens.

Im Austausch mit den Geschäftsführern Thomas Wimmer und Stefan Pfefferer standen aktuelle Entwicklungen, technische Innovationen und branchenspezifische Herausforderungen im Zentrum.

POWERSEC wurde 2011 gegründet und hat sich seither als zuverlässiger Partner für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Notbeleuchtung, Krankenhaustechnik, Dieselaggregate und umfassende Sicherheitssysteme etabliert. Das Unternehmen bietet mehr als 60 USV-Modelle an – für Anwendungen vom einzelnen Arbeitsplatz bis hin zu komplexen Infrastrukturen wie Rechenzentren oder medizinischen Einrichtungen.

Ein besonderes Augenmerk legt POWERSEC auf individuelle Kundenlösungen, die normkonforme Planung, Umsetzung und laufende Betreuung umfassen. Ergänzt wird das Angebot durch einen 24 Stunden Bereitschaftsdienst und umfassende Wartungskonzepte.

Gerade im Kontext zunehmender Bedrohungen – von Naturkatastrophen bis hin zu Cyberangriffen – gewinnt das Thema Versorgungssicherheit massiv an Bedeutung. „Mit Blick auf aktuelle gesetzliche Vorgaben zur Stärkung der Resilienz kritischer Infrastrukturen ist die Arbeit von Unternehmen wie POWERSEC wichtiger denn je“, betont Lautermüller.