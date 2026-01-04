Poyss Gesellschaft m.b.H. stellt 1. Elektro-Müllauto des Bezirkes in Dienst

Die Firma Poyß Gesellschaft m.b.H. präsentierte im Werstoffsammelzentrum Poydorf den ersten vollelektrischen Müllwagen im Bezirk Mistelbach. Das Fahrzeug mit einer 300-kWh-Batterie sorgt künftig emissionsfrei für die Müllabfuhr und setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Entsorgung. „Bei größeren Ausschreibungen ist die Teilnahme oft nur möglich, wenn ein Teil der kommunalen Flotte mit Alternativenergien betrieben wird“, erläuterte Firmenchef Leopold Poyß einen der Beweggründe für dieses zukunftsorientierte Investment, das vor allem im städtischen Bereich sehr effiziente Ergebnisse liefert.

Das Unternehmen zählt seit Jahrzehnten zu den Spezialisten für Transporte, Erdarbeiten, Sand- und Schottergewinnung, Abbrüche jeglicher Art, Container- sowie Kommunaldienste. Das Unternehmen verpflichtet sich durch ein regelmäßig extern durchgeführtes QM (UM)-Audit zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, welcher sich auf gültigen Rechtsvorschriften und Kundenanforderungen stützt.

Nähere Infos zum Unternehmen: www.poyss.at