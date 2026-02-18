1. PV-Stammtisch – HTL Hollabrunn

Am 12. Februar 2026 fand in der HTL Hollabrunn der 1. PV-Stammtisch der Landesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker NÖ statt. Im Zuge dessen fand ein reger Austausch zwischen der Innungsspitze und Ausschussmitgliedern der Landesinnung und Vertretern der Netz Niederösterreich GmbH sowie Lehrern der Elektrotechnik-Abteilung der HTL Hollabrunn statt. Externe Vortragende führender Markenpartner berichteten zudem über Neuerungen im PV-Bereich.

Dieser Stammtisch war der Auftakt einer Reihe folgender PV-Stammtische, welche zum Ziel haben, den immer wichtiger werdenden Bereich der Photovoltaik vermehrt in den Mittelpunkt zu stellen. Durch den Austausch wichtiger Neuerungen und Änderungen soll die PV-Branche auf gutem Wege in die Zukunft geführt werden. Die HTL Hollabrunn wurde auch deshalb als Location gewählt, weil sie wegen der speziellen Ausbildung im PV-Bereich ein elementarer Bestandteil der PV-Branchen – Zukunft ist.

Innungsmeister Manschein erklärte dazu: „Die HTL Hollabrunn ist ein Standbein, aus dem die Mitglieder der großen Elektrotechnikfamilie kommen, neben den Elektrotechnikstudenten und natürlich unseren Lehrlingen – das Thema PV ist als Brückenschlag für alle spannend“.

Die Landesinnung bedankt sich bei allen Teilnehmenden und bei der HTL Hollabrunn und freut sich bereits auf den zukünftigen Austausch bei weiteren PV-Stammtischen.

Impressionen

