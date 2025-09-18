Karin Rosenberger neue Obfrau in der WKNÖ-Bezirksstelle Melk

Karin Rosenberger ist verheiratet und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Ernst Gruber den Babenberger Hof und die Donau Lodge (Ybbs). Sie kennt die Situation der Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region: „Die Bezirksstelle Melk versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Rosenberger und will „eine Ansprechpartnerin für die Wirtschaftsbetriebe im Bezirk sein, die ein offenes Ohr hat und Verbindungen herstellt, damit die Wirtschaft im Bezirk floriert“.

Als Sprachrohr von rund 5.400 Mitgliedern im Bezirk will sie gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Melk durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont die neue Obfrau.

Ehrung für die scheidende Obfrau

Silvia Rupp erhielt im Rahmen der Feierlichkeiten die Große Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich verliehen. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratulierte in seiner Laudatio: „Die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region wie auch wir als Kolleginnen und Kollegen in der Interessenvertretung konnten und können uns stets darauf verlassen, in Silvia Rupp eine freundliche, kompetente und lösungsorientierte Ansprechpartnerin zu haben. Dafür bedanken wir uns mit dieser hochverdienten Auszeichnung.“

Aufgaben der Bezirks- und Außenstelle

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer und dem Team der Bezirksstelle Melk.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Obfrau Karin Rosenberger

Gerlinde Redl

Walter Eigenthaler

Jürgen Fellnhofer

Jürgen Gottwald

Johann Eggerth

Markus Dienstbier

Martin Stadler

Helga Huber







© Tanja Wagner V.l.n.r.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer





© Tanja Wagner Aufgestellt für die neue Periode: der Ausschuss der WKNÖ-Bezirksstelle Melk.



V.l.n.r.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Jürgen Fellnhofer, Markus Dienstbier, Gerlinde Redl, Walter Eigenthaler, WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Martin Stadler, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer



© Tanja Wagner Die scheidende Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp erhielt für ihre Verdienste die große Silberne Ehrenmedaille der WKNÖ.



V.l.n.r.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Silvia Rupp, WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer