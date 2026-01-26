Schüler der 2. HAS zu Besuch in der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Gmünd

Einen spannenden Einblick in die Welt der Wirtschaft erhielten kürzlich die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse der Handelsakademie und Handelsschule (HAS) beim Besuch der Wirtschaftskammer NÖ, Bezirksstelle Gmünd. Im Mittelpunkt stand das Kennenlernen der vielfältigen Aufgaben der Wirtschaftskammer und ihrer Bedeutung für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die Jugendlichen erfuhren, wie eng die Wirtschaftskammer Betriebe in allen Phasen begleitet – von der Gründung eines Unternehmens über die laufende Beratung bis hin zur Unterstützung bei rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen. Besonders interessant war für die Schülerinnen und Schüler die Erklärung, was genau ein Gewerbe ist, wann eine Gewerbeanmeldung notwendig wird und welche verschiedenen Rechtsformen es zur Unternehmensgründung gibt.

Darüber hinaus wurde praxisnah vermittelt, welche Schritte notwendig sind, um sich selbständig zu machen – von der Geschäftsidee über den Businessplan bis hin zu Anmeldungen und Fördermöglichkeiten. Auch das Thema Pflichtpraktikum stand am Programm: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger gab wertvolle Tipps, worauf Schülerinnen und Schüler bei der Suche und Absolvierung ihres Sommerpraktikums achten sollten, damit sie dabei wichtige Erfahrungen für ihr späteres Berufsleben sammeln können.

Der Austausch zwischen Schule und Wirtschaft wird von beiden Seiten als besonders wertvoll empfunden. Durch solche Begegnungen entsteht ein besseres Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, und die Jugendlichen werden frühzeitig für unternehmerisches Denken sensibilisiert. Zugleich profitieren die Betriebe langfristig von motivierten Nachwuchskräften mit Praxisbezug.