79. Scheckübergabe VS Euratsfeld

Direktvertrieb NÖ unterstützt „die möwe“-Kinderschutzzentren

Im Rahmen der Initiative „Direktberater aktiv“ übergaben Obfrau Mag. Helga Huber und Funktionärin Melanie Ahrer – angeregt durch die Initiative von Direktberaterin Ilse Renz – den 79. Spendenscheck. Die Volksschule Euratsfeld erhielt eine Spende in Höhe von 1.500 Euro.

Finanzierung wichtiger Präventionsworkshops

Mit der Spende wird ein möwe-Präventions­workshop für Kinder zu den Themen Gewalt in der Familie und sexuelle Übergriffe finanziert. Das Vorsorgepaket umfasst außerdem einen Informationsvortrag für Eltern sowie eine Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen.



Schulleiterin OSR Anita Brottrager zeigte sich sehr erfreut: Diese Workshops seien ein wichtiger Bestandteil des Kinderschutzkonzepts an Volksschulen in Niederösterreich. Auch Bürgermeister Johann Weingartner und Elternvereins-Vertreterin Regina Zahler unterstrichen den hohen Stellenwert solcher Präventionsangebote und bedankten sich für die kontinuierliche Unterstützung durch die Berufsgruppe Direktberater NÖ.