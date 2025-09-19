SEARCHING FOR THE BEST 2025 - Die besten Bürolehrlinge gekürt

Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ suchte bereits zum 22. Mal den besten Lehrling aus dem kaufmännisch-administrativen Bereich. Dabei galt es, 120 Computerfragen innerhalb einer Stunde bestmöglich zu beantworten. Von 53 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreichte Joshua-Noel Lang aus Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) von der MTH Retail Services Austria GmbH in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) die höchste Punkteanzahl und damit den Sieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Anja Göbelhaider aus Mistelbach von der Ing. GINDL Gesellschaft m.b.H. in Obersdorf (Bezirk Mistelbach) und Alina Stangl aus Eggern (Bezirk Gmünd) vom BFI NÖ in Wiener Neustadt.

Der Wettbewerb fand am 16. September in der Landesberufsschule Theresienfeld statt. Die 53 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Niederösterreich stellten ihr Wissen aus den Bereichen Betriebswirtschaft, Logistik, Rechtswesen und Allgemeinbildung unter Beweis. Der Test bestand aus Multiple-Choice-Fragen und wurde direkt am Computer beantwortet. Die drei Erstplatzierten durften sich nicht nur über einen Pokal, sondern auch über attraktive Preisgelder freuen. Die Siegerin erhielt 1.500 Euro, die Zweitplatzierte 700 Euro und die Drittplatzierte 300 Euro.

Engagement unter Beweis gestellt

„Eine gute duale Ausbildung ist sowohl für die Betriebe als auch für die jungen Menschen enorm wichtig. Durch die Teilnahme am heutigen Lehrlingswettbewerb haben die Jugendlichen ihr besonderes Engagement unter Beweis gestellt“, betont Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Rund 2.000 Lehrlinge im NÖ Handel

Der niederösterreichische Handel bildet rund 2.000 Lehrlinge aus. Der Lehrberuf Einzelhandelskaufmann/-frau gehört zu den beliebtesten Lehrberufen in Österreich. Mit Innovationen, wie dem Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau, wird die Handelslehre noch attraktiver gemacht. Krisensicherheit, die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln, einen Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnorts zu haben sowie die größtmögliche Flexibilität bei den Arbeitszeiten sind die wichtigsten Faktoren, die junge Menschen eine Handelslehre ergreifen lassen.

