Siegerlounge holt Lehre ins Rampenlicht: Talente aus dem Bezirk Melk

Unter dem Motto „We are Future“ wurden bei der „Siegerlounge – Das Fest der Lehrlinge“ im VAZ St. Pölten Niederösterreichs die besten Nachwuchsfachkräfte geehrt. Rund 4.200 Betriebe bilden aktuell mehr als 16.400 Lehrlinge in über 200 Berufen aus, 650 junge Menschen schlossen zwischen Dezember 2024 und November 2025 ihre Lehre mit Auszeichnung ab.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betonten die große Bedeutung der dualen Ausbildung für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts. Die Erfolge bei den EuroSkills 2025 mit zwei Gold- und einer Silbermedaille unterstreichen die hohe Qualität der Lehrlingsausbildung in Niederösterreich.

Im Bezirk Melk zeigt sich die Stärke der dualen Ausbildung besonders deutlich: Zahlreiche Betriebe aus Industrie, Bau, Handwerk, Handel und Tourismus haben Lehrlinge erfolgreich zur ausgezeichneten Lehrabschlussprüfung und zu Topplatzierungen bei Lehrlingswettbewerben geführt. So konnte Sophie Irk vom Hotel Schachner den Sieg im Landeswettbewerb als Hotel- und Gastgewerbeassistentin erringen. Daniel Gruber schloss seine Lehre als Verwaltungsassistent bei der Marktgemeinde Krummnußbaum mit Auszeichnung ab. „Diese Erfolge sind Teamleistungen – Lehrlinge, Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Familien und Betriebe ziehen an einem Strang; genau das macht unseren Wirtschaftsstandort im Bezirk Melk so stark“, betont WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer.