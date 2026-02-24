SOLEA Brautmoden eröffnet in Baden

Die Wahl des perfekten Brautkleides ist weit mehr als ein Einkaufstermin – sie ist ein emotionaler Meilenstein auf dem Weg zum großen Tag. Genau hier setzt das neu eröffnete Brautatelier SOLEA an. Persönliche Beratung, Feingefühl und ein geschulter Blick für Details machen aus jeder Anprobe ein unvergessliches Erlebnis. In entspanntem Ambiente finden Kundinnen hier viel Raum und Zeit um anzukommen, sich durch die rund 70 Modelle ausgewählter Desinger zu testen und ihr Traumkleid zu finden. Mit SOLEA hat sich Gründerin Ulla Wunsch ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Erste Erfahrungen in der Brautmodenbranche sammelte sie bereits während ihres Studiums. Gemeinsam mit einer befreundeten Fotografin, die am selben Standort ihr Studio eröffnete, fiel schließlich die Entscheidung, Baden als Heimat ihres Unternehmens auszuwählen: „Baden ist eine romantische Stadt und damit auch ideal für das Konzept meines Ateliers“, so die Unternehmerin.

www.brautatelier-solea.com