Speed-Dating für Lehrlinge und Lehrbetriebe

Im Rahmen des Speed Dating an der Polytechnischen Schule Bruck an der Leitha bot sich sowohl den Unternehmen als auch den interessierten Schülern wie im Vorjahr die Gelegenheit, gegenseitige Kontakte zu knüpfen. Vor allem den zukünftigen Lehrlingen soll dabei ein Überblick über die Herausforderungen einer modernen Arbeitswelt gegeben werden. Daneben gilt es, in den Gesprächen mit den Wirtschaftstreibenden den Jugendlichen die anfängliche Nervosität zu nehmen und sie optimal auf eine erfolgreiche Bewerbung vorzubereiten.

Wie schon in der Vergangenheit konnten zahlreiche Wirtschaftstreibende für die Veranstaltung gewonnen werden, wobei heuer das Angebot noch verbessert und weitere Betriebe für die Veranstaltung gewonnen werden konnten. Sowohl Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal als auch PTS-Direktor Peter Zemann zeigten sich von der überwältigenden Resonanz begeistert und planen auch für 2027 eine Fortsetzung des „Speed-Datings“.