Gewinnspiel: Spielzeug-Gutschein für junge Familie aus dem Mostviertel
Der NÖ Papier- und Spielwarenhandel unterstützt junge Familien im Land mit einem Spielzeugratgeber und Einkaufsgutscheinen.
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 29.01.2026
Der in Kooperation mit dem Gesundheitsministerium herausgegebene Spielzeugratgeber wird über die Gemeinden im „Wickelrucksack“ an Jungfamilien bei der Geburt des Nachwuchses verteilt. „Darin finden Eltern wichtige Tipps zur Sicherheit von Spielzeug“, erklärt Andreas Auer, Obmann des NÖ Papier- und Spielwarenhandels. Im Zuge dessen gibt es ein Gewinnspiel. Bei der Ziehung im Jänner durfte sich Yvonne Prenn über den Gewinn eines Einkaufsgutscheins im Wert von 100 Euro freuen. Eingelöst wird er bei der Lehner KG in Seitenstetten, wo die junge Familie aus einem großen Sortiment auswählen kann und hervorragend von Otto Zeilinger beraten wird.