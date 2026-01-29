Gewinnspiel: Spielzeug-Gutschein für junge Familie aus dem Mostviertel

Der in Kooperation mit dem Gesundheitsministerium herausgegebene Spielzeugratgeber wird über die Gemeinden im „Wickelrucksack“ an Jungfamilien bei der Geburt des Nachwuchses verteilt. „Darin finden Eltern wichtige Tipps zur Sicherheit von Spielzeug“, erklärt Andreas Auer, Obmann des NÖ Papier- und Spielwarenhandels. Im Zuge dessen gibt es ein Gewinnspiel. Bei der Ziehung im Jänner durfte sich Yvonne Prenn über den Gewinn eines Einkaufsgutscheins im Wert von 100 Euro freuen. Eingelöst wird er bei der Lehner KG in Seitenstetten, wo die junge Familie aus einem großen Sortiment auswählen kann und hervorragend von Otto Zeilinger beraten wird.

© Florian Zeilinger Die Gewinnerfamilie Daniel Wagner und Yvonne Prenn mit Tochter Alena und Otto Zeilinger von der Lehner KG.



