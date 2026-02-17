„Tag des Brotes“

Anlässlich des Tages des Brotes besuchte eine Delegation der WKNÖ mit Vizepräsident Christian Moser die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg zu einem angeregten Gedankenaustausch.

Bäckermeister Karl Mayer überreichte gemeinsam mit einer Delegation der Wirtschaftskammer eine Variation an Brot und Gebäck an Bezirkshauptmann Andreas Strobl.

„Wir sind Produzent, Anbieter und wichtiger Nahversorger!“ so Bäckermeister Karl Mayer. Anlässlich der traditionellen Brot­woche fand das alljährliche Treffen statt.

Nicht nur das Hochhalten der liebgewonnen Tradition, sondern auch Austausch und Diskussion zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und die Vertiefung der guten Zusammenarbeit standen im Mittelpunkt.

© Erna Knoll V.l.: WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, Bezirkshauptmann Andreas Strobl, Viktoria Lang, Bäckermeister Karl Mayer und Bezirksstellenobmann a.D. Peter Hopfeld



