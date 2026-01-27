Tennisstüberl in Ravelsbach feiert gelungenen Neustart

Das „Tie-Break“, Tennisstüberl in Ravelsbach, wurde am 1.12.2025 offiziell wiedereröffnet. Geführt wird das Lokal von Jungunternehmer Manuel Pühler, gelernter Elektriker, der in der Gemeinde kein Unbekannter ist. Seit vielen Jahren ist stark im örtlichen Fußballverein engagiert – als Jugendleiter, Jugendtrainer und „Eventmanager“.

Die Leidenschaft für Gastronomie wurde ihm sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Beide Eltern sind gelernte Gastronomiefachkräfte: Der Vater Koch und Kellner, die Mutter ebenfalls gelernte Kellnerin. Der Familienbetrieb wird nun gemeinsam geführt – der Vater arbeitet bereits aktiv im Betrieb mit, Mutter Renate wird in Kürze ebenfalls dazustoßen.

Das Tennistüberl wurde mit viel Liebe zum Detail umfassend renoviert und modernisiert. Wir wollten für unsere Gäste eine moderne und doch gemütliche Atmosphäre schaffen, so der Jungunternehmer.

Kulinarisch bietet das Lokal ein reichhaltiges Frühstücksangebot, Pizzen, ein großes Würstelangebot – von Frankfurtern über Debreziner bis hin zu Käsekrainern, Flammkuchen um nur einiges zu nennen. Für die warme Jahreszeit sind bereits Eis und Cocktails eingeplant.

Auch das Thema Veranstaltungen spielt im Tennistüberl eine Rolle. Erste Events, darunter eine sehr gut besuchte Silvesterparty, waren bereits ein Erfolg. Für den Sommer sind Grillabende und weitere Veranstaltungen geplant, die das Tennistüberl als lebendigen Treffpunkt weiter etablieren sollen.

Mit familiärem Engagement, regionaler Verwurzelung und einem vielseitigen Angebot ist das Tennistüberl Ravelsbach auf bestem Weg!