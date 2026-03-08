Topf sucht Deckel im WIFI St. Pölten – die Geschäftskontaktemesse der WKNÖ war wieder schnell ausgebucht

Im Vorfeld jeder Veranstaltung können Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Gesprächswünsche anmelden, die geplant und koordiniert werden. So lernen sich die Firmenvertreter kennen, können ihre Produkte sowie Dienstleistungen präsentieren und durchaus auch Geschäfte anstoßen. Die WKNÖ-Veranstaltung im WIFI St. Pölten war gut besucht, was WKNÖ-Bezirksstellenobmann Mario Burger besonders freut: „Wir waren bei der Geschäftskontaktemesse wieder rasch ausgebucht – rund 300 Anmeldungen mit etwa 1.000 Gesprächswünschen zeigen, dass dieses Erfolgsformat nach wie vor gefragt ist. Unsere Welt verändert sich ständig, und es ist wichtig, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Deshalb lohnt es sich, sich immer wieder neu zu vernetzen – so bleibt man über aktuelle Entwicklungen informiert und erhält wertvolle neue Perspektiven." Dass die Vernetzungsveranstaltung nichts an Aktualität oder Beliebtheit verloren hat, kann Burger angesichts der Bewertungen nur bestätigen: „Die lokale Vernetzung, die durch dieses Veranstaltungsformat ermöglicht wird, stärkt Betriebe vor Ort, erhält Arbeitsplätze und hält unsere Ortskerne lebendig. Lokale Händler, Dienstleister, Handwerksbetriebe und Beschäftigte profitieren davon genauso wie deren Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig bleibt jeder lokal ausgegebene Euro in der Region. Damit ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle. So erklärt sich auch das überaus positive Feedback, bei dem die vergebene Durchschnittsnote für das Veranstaltungskonzept 1,07 war.“

