Unternehmerinnenfrühstück – Impulse für erfolgreiche Kundengewinnung

Im Rahmen eines ausgewogenen Frühstücks, serviert von Gastronom Thomas Hajek, standen Austausch, Vernetzung und fachliche Impulse im Mittelpunkt.

Den inhaltlichen Schwerpunkt setzte Jasmina Pilekic, Gründerin von EmaWerk und Expertin für strukturierte B2B-Kundengewinnung. In ihren Ausführungen zum Thema „Hemmungen lösen, Kanäle finden und Kunden gewinnen“ widmete sie sich einer zentralen Herausforderung für Selbstständige: der aktiven Akquise.

Die Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit, neue Perspektiven zu gewinnen, Erfahrungen zu teilen und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung bot damit einmal mehr eine wertvolle Plattform für Information, Inspiration und regionale Vernetzung.

Andrea Prenner-Sigmund zeigte sich sehr erfreut über die rege Teilnahme und betonte, wie wertvoll der persönliche Austausch unter Unternehmerinnen im Bezirk ist. Sie hofft, dass die Teilnehmerinnen den positiven Spirit der Veranstaltung mitnehmen und gestärkt in ihren unternehmerischen Alltag starten konnten.

Frau in der Wirtschaft Gänserndorf bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen für ihr Kommen und das große Interesse.

Die nächste Möglichkeit bei einer FiW-Veranstaltung dabei sein zu können, bietet sich am 22. April 2026. Voranmeldungen sind unter folgendem Link möglich: FiW Gänserndorf: After Work-Treff



