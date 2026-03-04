Unternehmertum aus eigenem Bedarf heraus

Kürzlich besuchte das Team der Jungen Wirtschaft Mödling rund um Vorsitzender Lilly Kaltenbrunner, Tobias Printz und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller die ambitionierte Jungunternehmerin Melanie Blaschka – Fitness- und Ernährungstrainerin sowie Gründerin eines ganzheitlichen Trainingskonzepts für Körper und Gesundheit.

Angefangen hat alles aus einem ganz persönlichen Bedürfnis. In der Karenz suchte Melanie nach einer Möglichkeit zu trainieren – gemeinsam, mit Kindern, alltagstauglich. Sie begann selbst zu trainieren, teilte ihre Einheiten auf Social Media, Freunde machten mit und bald folgten die ersten offiziellen Trainings.

Heute bietet sie Indoor- und Outdoor-Bootcamps, Personaltrainings, Online-Fitnesskurse sowie Ernährungsworkshops an. Trainiert wird im eigenen Trainingsraum, im Freien, am Calisthenics-Platz oder komplett online – mit Fokus auf richtige Übungsausführung, Eigengewichtstraining und Gesundheit statt Hochleistung.

Ihr Angebot richtet sich vor allem an Frauen und Mütter, offline ist die Gruppe gemischt. Die Teilnehmer:innen sind zwischen Ende 20 und 70 Jahre alt – und die Kurse sind gut ausgelastet.

Ergänzt wird das Training durch Ernährungsworkshops, denn: Gesundheit beginnt nicht erst beim Sport.

Im September steht zudem ein mehrtägiges Trainingscamp mit Bootcamp, Ernährung, Yoga, Laufen und Bewegung am Programm – alles, was Körper und Geist guttut.

Ein starkes Beispiel dafür, wie aus eigener Not, Leidenschaft und Konsequenz ein erfolgreiches Unternehmen entstehen kann.

Linktipp: www.fitme-licious.at





© Tobias Printz V.l.: Tobias Printz, Lilly Kaltenbrunner, Melanie Blaschka und Andrea Lautermüller.




