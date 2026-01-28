Voller Elan ins Business-Jahr 2026

Rund 50 Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen und Führungskräfte folgten der Einladung von Frau in der Wirtschaft Wiener Neustadt zum Business Kick-Off 2026 im BBRZ Wiener Neustadt und wurden vom Team rund um Geschäftsstellenleiterin Dagmar Karner mit großer Herzlichkeit in den modernen Räumlichkeiten in der Bahnhof-City empfangen.

Inhaltlich spannte der Abend einen abwechslungsreichen Bogen: Sonja Tarbuk informierte über Fit2Work, ein Blitz-Kennenlernen brachte rasch Bewegung in den Raum, bevor Nicole Siller mit ihrem Impuls zur schöpferischen Kraft der Lust im Business einen besonderen Akzent setzte. Im Mittelpunkt stand dabei die Erkenntnis, dass diese innere Kraft in jedem Menschen vorhanden ist – manchmal jedoch im Alltag verloren geht und bewusst wiederentdeckt werden will. „Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert von der solidarischen Kraft dieses Netzwerks. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und stärken, entsteht eine Dynamik, die weit über den Abend hinausreicht“, resümiert Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Daniela Reisner.