Vom Autohandel zur Meisterwerkstatt – Erfolgsgeschichte von Ahmed Khalifa

Die Junge Wirtschaft Wiener Neustadt besuchte Ahmed Khalifa, Gründer von CarProfis am Zehnergürtel in Wiener Neustadt.

Der junge Unternehmer blickt bereits mit nur 24 Jahren auf sechs Jahre Selbstständigkeit zurück.

Ursprünglich im Autohandel tätig, erkannte er früh eine Marktlücke: Aufgrund fehlender Werkstattkapazitäten für seine Fahrzeuge gründete er kurzerhand seine eigene KFZ-Meisterwerkstatt.

Heute bietet sein Betrieb Inspektion, Wartung und Reparatur für Fahrzeuge aller Marken und hat sich als verlässlicher Partner in der Region etabliert. Besonders beeindruckend ist sein unternehmerischer Mut, Herausforderungen aktiv in Chancen zu verwandeln.

Starker Unternehmergeist in der Region

Die Betriebsbesuche verdeutlichen einmal mehr die Vielfalt und Innovationskraft der regionalen Wirtschaft. Vom traditionellen Handwerk bis hin zu modernen Dienstleistungsbetrieben zeigen junge Unternehmerinnen und Unternehmer, wie mit Engagement und Kreativität erfolgreiche Wege beschritten werden können.

„Gerade diese persönlichen Einblicke zeigen, wie viel Leidenschaft hinter erfolgreichen Betrieben steckt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich die Wege in die Selbstständigkeit sein können – und wie erfolgreich sie in unserer Region umgesetzt werden“, betont Patrick Kindlmayr Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Wiener Neustadt.