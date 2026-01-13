Von der Idee zum Unternehmen: Gründerworkshop für Schülerinnen und Schüler der MS Melk

Wie der Weg in die Selbstständigkeit aussehen kann, erfuhren Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Melk am 7. Jänner bei einem Workshop in der Bezirksstelle Melk. Dabei erhielten sie erste Einblicke in unternehmerisches Denken und die Grundlagen einer Unternehmensgründung.

Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer vermittelte praxisnahe Informationen rund um den Weg in die Selbstständigkeit und ging auf rechtliche sowie betriebswirtschaftliche Themen ein. Der Gründerworkshop wurde im Rahmen des Unterrichtsfaches Berufsorientierung abgehalten und bot den Jugendlichen wertvolle Impulse für ihre zukünftige Bildungs- und Berufslaufbahn.