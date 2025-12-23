Von Hufeisen bis Schweinderl: Vielfältige Auswahl für guten Start ins neue Jahr

Glücksschwein. Kleeblatt. Rauchfangkehrer und Hufeisen. Für den bevorstehenden Jahreswechsel warten die niederösterreichischen Marktfahrer wieder mit einem breiten Sortiment auf. „Wir bieten eine große Auswahl an Glücksbringern. An unseren Ständen finden die Kunden die passenden Mitbringsel für Familie und Freunde“, weiß Gerhard Lackstätter, Obmann des Markthandels in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Glücksbringer aus verschiedenen Materialien führen Ranking an

Ganz vorne in der Beliebtheit stehen Klassiker wie Glücksschwein, Kleeblatt, Rauchfangkehrer und Hufeisen, erhältlich in unterschiedlichen Materialien wie Glas, Holz oder Porzellan. „Diese Glücksbringer erfreuen nicht nur das Auge, sondern bleiben auch nach dem Jahreswechsel eine schöne Erinnerung“, so Lackstätter. Besonders gefragt sind süße Varianten aus Schokolade und Marzipan, die neben ihrem hübschen Aussehen auch geschmacklich überzeugen. Auch kuschelige Glücksbringer aus Plüsch sowie Tiermotive aus diversen Materialien sind im Trend. Kunden geben durchschnittlich zwischen 2 und 15 Euro für Glücksbringer zum Jahreswechsel aus.

Figuren-Gießen hat lange Tradition

Aber auch für den Brauch des Figuren-Gießens finden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an den zahlreichen Silvesterständen das passende Equipment. „Das klassische Bleigießen wird dabei immer mehr durch Wachsgießen ersetzt“, weiß der Obmann und ergänzt: „Alles, was man für diese Tradition braucht, gibt es, ebenso wie alles andere für einen glücklichen Start ins neue Jahr, an unseren Ständen.“

© Tanja Wagner Gerhard Lackstätter, Obmann des Markthandels in der Wirtschaftskammer Niederösterreich

