Weltfrauentag im Bezirk Gänserndorf

Auch in diesem Jahr besuchten anlässlich des Weltfrauentags am 8. März Bezirksstellenobmann Andreas Hager, Bezirksstellenleiter Philipp Teufl und Frau in der Wirtschaft Bezirksvertreterin Andrea Prenner-Sigmund ansässige Frauen der Wirtschaft.

Den Auftakt machte Carola Voges mit ihrer Modeboutique Carola's Mode in Deutsch Wagram. Mit ihrer sonnigen, charmanten Art führt sie ihr Geschäft und berät ihre Kundinnen mit viel Gespür für Stil und Persönlichkeit. Ihr Motto: „Lebe, Liebe, Lache!“ Man spürt sofort: hier steckt Herzblut in jedem Detail.

© WKNÖ V.l.: Andreas Hager, Carola Voges, Andrea Sigmund-Prenner

Weiter ging es zum Friseursalon Hair & Style von Tanja Peischl. Auf den Schritt in die Selbstständigkeit ist sie stolz, verrät die Unternehmerin im Gespräch. Besonders erfreulich: Der Betrieb ist auch ein Lehrbetrieb und bildet junge Menschen aus - ein wichtiger Beitrag für unsere Zukunft und für die Qualität des Handwerks.

© WKNÖ V.l.: Andrea Sigmund-Prenner, Tanja Peischl, Andreas Hager

Die dritte Station war Inhaberin des Café Babsi. Barbara König führt seit 15 Jahren das Café. Mit viel Engagement und Herz sorgt sie für eine angenehme Atmosphäre und einen besonders persönlichen Service, der von den Gästen sehr geschätzt wird. Erfolg definiert die Gastronomin mit Fleiß, viel Geduld und Humor.

© WKNÖ V.l.: Andrea Sigmund-Prenner, Barbara König, Andreas Hager

Zum Abschluss führte die Tour nach Marchegg zum 10-jährigen Betriebsjubiläum von Sabine Jecho, Haarmanufaktur. Begleitet vom Bezirksstellen-Ausschussmitglied und Marchegger Bürgermeister Armin Türk gratulierten die Anwesenden der Jubilarin für den unermüdlichen Einsatz. Sie selbst wünscht sich für die Zukunft mehr Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung.

© WKNÖ V.l.: Armin Türk, Sabine Jecho, Andrea Sigmund-Prenner, Andreas Hager

Das Team der Wirtschaftskammer NÖ - Bezirksstelle Gänserndorf bedankt sich für den unermüdlichen Einsatz aller Unternehmerinnen im Bezirk und spricht seine Anerkennung und Dank an alle Frauen in der Wirtschaft aus.