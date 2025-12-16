Wenn Arbeit Freude macht – ziina eröffnet Studio in Sarling

Wie können Arbeitswelten gestaltet werden, die Menschen inspirieren, motivieren und ihr Wohlbefinden stärken? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Abends, zu dem Bianca Schönbichler und Verena Aigner-Grissenberger in ihr neues ziina-studio in Sarling einluden.

Unter dem Motto „5D erleben“ präsentierten die beiden Geschäftspartnerinnen von „ziina – Arbeitswelten attraktiv gestalten“ ihre Vision: Arbeitsplätze und Standorte zu schaffen, die das Leben und Arbeiten fördern, den Wohlfühlfaktor ins Zentrum rücken und Leichtigkeit sowie Inspiration spürbar machen.

In einer interaktiven Präsentation teilten sie ihre Überzeugung, dass attraktive Arbeitswelten mehr sind als durchdachte Raumkonzepte. Sie sind Ausdruck einer Haltung: wertschätzend, sinnstiftend und zukunftsorientiert.

© zVg