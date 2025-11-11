Wirtschaft trifft Bildung in Mödling

Beim „Tag der offenen Tür“ der VBS HAK Mödling besuchte WK-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller die Schule, um sich ein Bild vom vielfältigen Bildungsangebot und den praxisnahen Ausbildungsschwerpunkten zu machen.

Direktorin Isabella Engelmeier-Wilfling und das engagierte Lehrer:innenteam präsentierten die modernen Lernkonzepte, internationalen Projekte und Kooperationen mit Betrieben aus der Region. Besonders beeindruckt zeigte sich Andrea Lautermüller vom engen Austausch zwischen Schule und Wirtschaft: „Die VBS HAK Mödling bereitet junge Menschen optimal auf die Anforderungen der Wirtschaft vor. Solche Schulen sind ein wichtiger Partner für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes“, betonte Lautermüller.

Der Tag der offenen Tür bot interessierten Jugendlichen und Eltern Einblicke in Unterrichtsprojekte, digitale Lernformen und das Engagement der Schülerinnen und Schüler – ein starkes Zeichen für die hohe Qualität der kaufmännischen Ausbildung in Mödling.